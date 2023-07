Das Bündner Wild erhält mehr Schutzräume

Heute gibt es in Graubünden 441 Wildschutzgebiete. Künftig werden es 451 sein, wie die Bündner Regierung in einer Mitteilung schreibt. Die Regierung hat auf den 1. September hin die Wildschutzgebiete neu festgelegt. Die Anpassung sei in «enger Zusammenarbeit mit der Jägerschaft, den Vertreterinnen und Vertretern der Land- und Forstwirtschaft sowie den Gemeinden» erfolgt.