Jetzt ist er da, der Herbst

Zahlreiche Spätsommertage konnten dieses Jahr in der Schweiz genossen werden. Mit diesem Wochenende endet diese Wetterphase in der Schweiz. Das heisst, es stellen sich der Jahreszeit entsprechende Temperaturen ein. Trotzdem bleibt es in Chur auch heute Samstag mit bis zu 19 Grad noch immer angenehm warm.