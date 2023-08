Luchsingen: Bächibach läuft innerhalb von 24 Stunden zweimal über das Ufer

Am Donnerstag gegen 14 Uhr ist der Bächibach in Luchsingen über die Ufer gelaufen – bereits zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden. Die Hauptstrasse wurde vorsorglich gesperrt. Bereits am Mittwochabend um 18.23 Uhr ging bei der Feuerwehr Grosstal Süd der Alarm ein: Der Bächibach lief ein erstes Mal aus dem Bachbett, Dreck und Schlamm überfluteten in der Folge die Hauptstrasse. «Es hat im Bächital in kurzer Zeit rund 50 Millimeter geregnet, daher hat es den Bach in der Nähe der Talstation Brunnenbergbahn verklemmt», erklärt Hanspeter Speich, Kommandant der Feuerwehr Grosstal Süd.