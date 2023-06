Entenflöhe plagen Badende am Zürichsee

Manch einer flucht in diesen Tagen nach dem Bad im See. Angesichts der hohen Wassertemperaturen gedeihen die Entenflöhe wieder prächtig. Bei der Seebadi in Rapperswil-Jona hat das Wasser derzeit um die 24 Grad, wie Badmeister Andi Trost sagt. Ab etwa 20 Grad sind die Plagegeister unterwegs, die eigentlich gar keine Flöhe, sondern Larven von Saugwürmern sind (siehe Infokasten).