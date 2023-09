520 Rehkitze werden in Graubünden dank Drohneneinsätzen gerettet

Mit 1786 geflogenen Drohneneinsätzen wurde in diesem Jahr ein neuer Rekord bei der Rehkitzrettung aufgestellt, wie das kantonale Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung schreibt. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer flogen in diesem Frühjahr 66 Einsätze mehr als im Vorjahr. Dabei wurden im ganzen Kanton insgesamt 520 neugeborene Rehe gerettet. Das sei die bisher zweiterfolgreichste Rehkitzrettungssaison nach dem vergangenen Jahr mit 552 geretteten Tieren gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Regula Bollier vom Amt für Jagd und Fischerei weiss, weshalb es heuer möglicherweise weniger Tiere waren: «In diesem Jahr war das Gras sehr hoch. Vielleicht sind Rehe deshalb auch näher am Waldrand gelegen. Es gibt von Jahr zu Jahr Schwankungen bei den Zahlen.»