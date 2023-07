Diese mutmassliche Wolfsattacke geschah nicht in Glarus oder Pontresina

Seit 1995 wandert der Wolf zurück in die Schweiz. Das erste Wolfsrudel hat sich im Jahr 2012 am Calanda oberhalb von Haldenstein etabliert. Es ist der erste Wolfsnachwuchs auf Schweizer Boden nach 150 Jahren. Seither wächst die Wolfspopulation stetig. Das führt teils zu Konflikten mit der Landwirtschaft. Alle Beiträge zum Thema Wolf in der Südostschweiz findet ihr hier.