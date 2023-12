Kritiker versuchen vor Ort, alte Buchen vor den Motorsägen zu retten

Die Kettensägen sind schon am Parkplatz beim Uzner Buchwald zu hören. Die Rodungsarbeiten der Ortsgemeinde haben bereits begonnen (siehe Text unten). Trotzdem versuchen am Montagmorgen rund 20 Personen, die geplanten Fällungen mehrerer riesiger, alter Buchen am Panoramaweg zu verhindern. Neun dieser Bäume sind mit Schildern versehen.

Angebracht hat diese die Regisseurin Barbara Schlumpf. «Ich will stehen bleiben. Man braucht mich hier», heisst es darauf. Gezeichnet mit «Waldspaziergänger.»