Glarner Gemeinderätin Eva-Maria Kreis ortet ein «grosses Defizit» beim Schutz vor Hochwasser

Bei einem Hochwasser, zu dem es rein statistisch alle 100 Jahre kommt, wären weite Teile des historischen Kerns der Gemeinde Glarus überschwemmt. Bund und Kanton schreiben den Gemeinden daher Schutzmassnahmen vor. Sie reichen vom Entfernen von Ablagerungen an den Ufern bis zum Erstellen von Uferverbauungen. In Glarus verpflichtet ein Entscheid der Landsgemeinde 2014 die Gemeinden dazu, an den Kosten für Schutzmassnahmen auch Grundeigentümerinnen und -eigentümer angemessen zu beteiligen. Geregelt wird das in einer Verordnung.