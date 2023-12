Schwanden: Wagenrunse überschwemmt Quartier, Bewohner werden wieder evakuiert

In den frühen Morgenstunden hat am Freitag intensiver Niederschlag zu Problemen im Gebiet der Wagenrunse in Schwanden geführt. Bereits ab 5 Uhr früh waren 15 bis 20 Einsatzkräfte vor Ort, um den Folgen des starken Regens entgegenzuwirken, meldet die Gemeinde Glarus Süd. Um 6.20 Uhr ereigneten sich demnach mehrere Abbrüche. Laut Gemeinde wurden mehrere hundert Kubikmeter Material ins Dorf geschwemmt.