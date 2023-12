Kuschlig warm: Was eine Höhlenbären-Familie vor 42'000 Jahren in Ennenda trieb

Wissenschafter aus Genf haben in einer Höhle oberhalb von Ennenda das fast vollständige Skelett einer Höhlenbärin gefunden und zwischen ihren Vorderbeinen das Skelett eines kaum einen Monat alten Jungen. «Der kleine Bär hat seinen ersten Winter in der Höhle nicht überlebt», schreibt Jean-Christophe Castel, einer der Wissenschafter, in einem Artikel zu den Funden aus der Geissbachhöhle. Diese liegt auf etwa 1250 Metern über Meer unterhalb von Äugsten. Man könne annehmen, dass zuerst die alte Bärenmutter und in der Folge auch das Bärenjunge gestorben sei.