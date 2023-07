Darum müssen im Herbst in Graubünden über 5000 Hirsche erlegt werden

Hin und wieder fragen Nachbarländer oder andere Kantone beim Amt für Jagd und Fischerei an, wie ein Abschussplan erarbeitet werde. Kantone im Mittelland beispielsweise, wo sich Hirsche erst jetzt allmählich ausbreiten. Oder Private wollen wissen, wie der Hirschbestand in Graubünden berechnet werde. «Das Interesse an der Bündner Jagd war schon immer gross», sagt Lukas Walser. Er ist seit Anfang Februar mit der Jagdplanung betraut. Und ja, räumt er ein: «Auch ein gewisses Misstrauen ist da.»