In Felsberg ist Platz für 2000 neue Solarzellen

Der regionale Stromproduzent Rhiienergie plant den Ausbau der Fotovoltaikanlage beim ehemaligen Steinbruch in Felsberg. Unterhalb des Felsvorsprungs am Calandamassiv könnten an der Calinisstrasse 2000 neue Solarzellen entstehen. 200 weitere Haushalte würden dadurch mit Strom versorgt. Bis anhin profitierten in den Gemeinden Felsberg, Domat/Ems, Rhäzüns, Bonaduz und Tamins 450 Haushalte von den 3700 Solarzellen. Seit 2020 generierte die Anlage insgesamt 5,6 Gigawattstunden oder 5,6 Millionen Kilowattstunden an die Menschen in der Region.