Naturschützer haben mit Einsprachen keine Chance

Nachdem die Pläne vergangenes Jahr wieder aus der Schublade genommen wurden, geht es nun vorwärts beim geplanten Solarkraftwerk zwischen Betlis und Quinten am Walensee. Im Februar wollen die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) und die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) das Baugesuch dafür beim Kanton einreichen. Mitte Jahr hoffen sie, mit dem Bau beginnen zu können, wie Adriano Tramèr, Mitglied der SAK-Geschäftsleitung, beim Infoabend am Dienstagabend im Saal in Amden sagt. Auch auf der anderen Seeseite sind solche Anlässe in diesen Tagen geplant (siehe Grafik unten).