Verbauung des Flüelabachs in Davos genehmigt 

An den Talflüssen der Gemeinde Davos bestehen seit längerer Zeit Schutzdefizite, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden heisst. Grosse Gebiete der Bauzone und des touristisch genutzten Gebiets seien überflutungsgefährdet, da die bestehenden Verbauungen bis zu 140 Jahre alt seien. Teilweise sind diese gemäss Mitteilung schadhaft und sanierungsbedürftig. Geplant ist im Bereich Färich der Bau eines sogenannten Tandemrechens, der ohne grösseren Wasserstau bis zu maximal 300 Kubikmeter Schwemmholz zurückhalten kann. «An den Gesamtkosten in der Höhe von rund 650’000 Franken beteiligen sich Kanton und Bund gemäss der Programmvereinbarung mit maximal 357’500 Franken», heisst es weiter. (red)