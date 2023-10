Schnee in den Bergen: Vorsicht auf den Strassen

Von Ammar Jusufi und Nicole Nett

In den Bergen ist in der Nacht auf Dienstag Schnee gefallen und hat damit den Winter so richtig eröffnet. Vor lauter Freude auf Weihnachten und die Skisaison sollte jedoch nicht vergessen gehen, dass der Schnee auf den Strassen auch Gefahren mit sich bringt. Dadurch sind zurzeit nicht mehr alle Pässe normal befahrbar.

So sieht es aktuell auf den Bündner Pässen aus:

Albulapass: Schneebedeckt: Schneekettenpflicht

Berninapass: Schneebedeckt: Bis auf weiteres gesperrt

Flüelapass: Schneebedeckt: Bis auf weiteres gesperrt

Julierpass: Schneebedeckt: offen

Lukmanierpass: Schneebedeckt: offen

Malojapass: Schneebedeckt: offen

Oberalppass: Schneebedeckt: offen

Ofenpass: Schneebedeckt: offen

San Bernardinopass: normal befahrbar: offen

Splügenpass: Schneebedeckt: offen

So geht es die nächsten Tage weiter

Die durchziehende Kaltfront in Kombination mit einer Staulage im Süden haben in den vergangenen 24 Stunden in den Bergen viel Schnee gebracht, wie Meteonews schreibt. Die Schneefallgrenze lag zu beim Einsetzen des Niederschlags auf rund 2500 Metern. In der vergangenen Nacht ist die Schneefallgrenze deutlich gesunken, in Teilen Nordbündens gab es bei entsprechender Intensität und Talschaft Schnee bis gegen 1300 Metern (zum Beispiel in Scuol).