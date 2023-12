Erdrutsch Schwanden: Im Januar kommen die Briefe, die von 30 Eigentümern den Abbruch ihrer Häuser verlangen

Bewohner und Eigentümerinnen der Häuser im Plattenauquartier in Schwanden werden im Januar persönlich informiert, was mit ihren Liegenschaften passiert. Die Gemeinde Glarus Süd hat sie am Donnerstag in Schwanden bereits an einer Versammlung über die Pläne orientiert, zusammen mit der kantonalen Naturgefahrenstelle und der Glarnersach.