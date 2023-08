Davoser Sauberkeits-Patrouillen gehen in die Offensive

Die Szenerie wirkt wie inszeniert. Kaum hat die Patrouillenfahrt begonnen, stoppen die Securitas-Mitarbeiter Oliver Riebe (54) und Manuel Foppa (24) in der Nähe des Davoser Spitals ihr Fahrzeug. Fast mitten auf der Strasse verteilt liegt Abfall. Ein eindeutiger und zudem ziemlich grober Fall von Littering? Eher nicht. An diesem Tag kann in Davos Karton entsorgt werden und ein heftiger Windstoss muss die zur Einsammlung bereitgestellten Kartonverpackungen auf die Strasse befördert haben. Gebüsst wird also niemand. Riebe und Foppa packen das herumliegende Material ein.