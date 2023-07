Gänsegeier in Graubünden: Das Bündner Jagdamt liefert Fakten 

Im vergangenen Sommer flogen Gänsegeier erstmals in Grossformationen in Graubünden ein, machten sich über Kadaver her und lösten teils Verunsicherung aus. Denn zuvor hatte man die Aasfresser nur vereinzelt im Kanton gesehen. Allfälligen Ängsten und verdrehten Fakten will das kantonale Amt für Jagd und Fischerei nun entgegenwirken – mit aktiver Information.