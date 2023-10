Neu kann man zwischen Schwanden und Mitlödi Naturschätze entdecken  

Der Waldlehrpfad erstreckt sich entlang des Wanderwegs an der Linth zwischen der Firma Inauen-Schätti AG und dem Biotop Sändli beim Feuerwehrdepot Schwanden. Schon vor zwei Jahrzehnten habe ein Waldlehrpfad im Tschachen existiert, der mit der Zeit aber in Vergessenheit geraten sei, steht in der Mitteilung weiter. Dank der Initiative von Mathias Kamm und Niklaus Lehmann sei das Projekt 2016 nun wiederbelebt worden.