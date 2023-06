Geotag in der Val Müstair: Ein Erlebnis für Jung und Alt

Die Veranstaltung bietet neben der Artensuche auch ein Angebot für Interessierte von Jung bis Alt, welche an Exkursionen und Workshops kostenlos teilnehmen möchten. Eine Exkursion über die Insektenvielfalt gibt es beispielsweise am Freitagnachmittag in Lü. Für Fotografie-Begeisterte gibt es Tipps und Tricks für Naturfotografie am Samstag in Fuldera. Ebenfalls am Samstag geht es um Wildkräuter und es gibt verschiedene Marktstände in Santa Maria. (red)