Fliegt der Maikäfer noch?

Es sei faszinierend, zu welcher Leistung Maikäfer im Allgemeinen fähig seien, so Monica Marti. Über eine Distanz von 800 Metern rieche dieser Pflanzenduftstoffe, welche entstehen, wenn Blätter angefressen würden: «Das ist in etwa so, als ob man sich am Bahnhof in Glarus befindet und von dort aus riechen kann, wie ein Freund im Kantonsspital ein Brötchen isst, und man so weiss, wo sich dieser befindet.» Maikäfer und vor allem die Männchen hätten daher genau Kenntnis darüber, wo sich ihre Artgenossen beziehungsweise die Weibchen aufhalten.