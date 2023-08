Das schönste Leserbild des Monats Juli

Für die Suche des Leserbildes des Jahres 2023 treffen wir in Zusammenarbeit mit unserer Bildredaktion für jeden Monat eine Vorauswahl von fünf Bildern. Ihr hattet sieben Tage Zeit, für euren Favoriten des Monats Juli abzustimmen. Gewonnen hat die Fotografie von Aline More. Sie zeigt Blitzeinschläge in Chur und hat sich gegen die vier anderen Nominierten durchgesetzt.

Das Voting zum Monat August startet am 4. September.

Monatspreis

Alle 12 Monatsgewinner bekommen ihr Bild auf einem A4-Druck geschenkt.

Die Gewinner oder die Gewinnerinnen von Januar bis Juni erhalten ihren Preis Mitte Juli 2023 und die von Juli bis Dezember Mitte Januar 2024.

Jahrespreis

Dem Jahresgewinner oder der Jahresgewinnerin steht ein exklusiver Einblick in die Bildredaktion der «Südostschweiz» zu.

Die Hauptkriterien für die Auswahl sind Originalität und Regionalität. Die Ausrüstung spielt dabei keine Rolle. Das Sujet steht im Vordergrund, weshalb es zu Doppelnominierungen kommen kann.