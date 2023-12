Künstliche Butler, echte Christbäume

Was bleibt haften von diesem Jahr? Der Ukraine-Krieg kaum, wir nehmen ihn kaum mehr wahr. Der Ausbruch des Hamas-Terrors in Israel? Kaum, wir sind zu weit weg. Oder die Nichtwahl von Jon Pult in den Bundesrat? Nein, die wird im Januar vergessen sein. Haften bleiben wird vermutlich etwas ganz anderes: die Einnistung der künstlichen Intelligenz – KI – in unser Leben. Gewollt hat diese eigentlich niemand, von ganz wenigen abgesehen – aber fernhalten davon kann sich dennoch keine und keiner mehr.