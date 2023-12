«Der Tod des Leitrüden ist für das Kärpfrudel ein einschneidendes Erlebnis»

Der Leitrüde des Kärpfrudels, gekennzeichnet als M172, wurde in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember von der kantonalen Wildhut erlegt. Das meldete der Kanton Glarus am Donnerstag. Wie Christoph Jäggi sagt, wurde der Wolf im Kleintal in der Nähe eines Dorfes erlegt. Genauere Angaben macht der Leiter der Abteilung Jagd und Fischerei nicht.