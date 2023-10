Bartgeier Noel-Leya ist immer wieder auch im Glarnerland unterwegs

Seit 1986 werden in den Alpen die einst ausgerotteten Bartgeier wieder angesiedelt. Zur Kontrolle des Bestandes werden in der Schweiz und in den anderen Alpenländern einmal pro Jahr die Bartgeier-Beobachtungstage durchgeführt. In diesem Jahr finden sie vom 14. bis zum 21. Oktober statt. Die Stiftung Pro Bartgeier ruft dazu auf, in diesem Zeitraum Sichtungen zu melden.