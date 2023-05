Fischerinnen und Fischer fangen immer weniger Fische

Das Fazit der aktuellen Bündner Fischereistatistik ist ernüchternd. Noch nie stellten sich so wenige Fischerinnen und Fischer an Bündner Gewässer. Und noch nie fingen sie so wenig. Ein langjähriger Negativtrend zeichnet sich zudem bei der Anzahl Fische ab, die jemand pro Gang ans Gewässer herauszieht: Die durchschnittliche Fangmenge betrug im vergangenen Jahr beispielsweise an Fliessgewässern gerade mal 0,65 Fische pro Angler und Fischgang. Das heisst: Nur etwa an jedem zweiten Tag hatten Fischerinnen und Fischer Erfolg. Vor 20 Jahren war der Wert noch doppelt so hoch.