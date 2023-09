Ärmel hoch! Der WWF sucht Helfer fürs Ämden im Elm

Am Samstag ab 9 Uhr gilt es, das Ämd an einem steilen Hang ob Elm zusammen zu nehmen und mit der Heugabel zum Transporter zu tragen. So macht der WWF Glarus Werbung für seinen Anlass am 30. September. Die Gruppe unterstütze mit dieser Handarbeit die Familie Rhyner-Funk beim Ämden eines ökologisch wertvollen Trockenhangs und fördere damit den Lebensraum für Schmetterlinge, Heugümper und Blumen.