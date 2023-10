Gletscherschmelze: Engadiner Glaziologe bezeichnet die Lage als dramatisch

Hans Oerlemans ist Glaziologe und emeritierter Professor für Meteorologie an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Für seine jahrzehntelange bahnbrechende Forschung wurde er mit dem renommierten Balzan-Preis ausgezeichnet. Er hat unter anderem entdeckt, dass auf Gletschern ein sehr ausgeprägtes Mikroklima herrscht, das den Schmelzprozess beeinflusst. Oerlemans ist eng mit dem Engadin verbunden und lebte zehn Jahre in Bever.