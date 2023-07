Löschen mit Güllefässern und Lausbubenstreich: Das waren die grössten Waldbrände im Glarnerland

Das digitale Zeitungsarchiv der «Glarner Nachrichten» reicht gut 25 Jahre zurück. In dieser Zeitspanne finden sich erstaunlich wenig Berichte über Waldbrände im Glarnerland. Und das, obwohl man sich eigentlich denken könnte, dass auch das Glarnerland prädestiniert ist für grosse Waldbrände: grosse Waldflächen an unzugänglichen Stellen und mit dem Föhn ein Wind, der die Ausbreitung von Bränden an anderen Orten der Schweiz immer wieder unterstützt.