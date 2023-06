Maseltrangerbach muss abgefischt werden

Leuchtende Westen und brusthohe Fischerstiefel. Die sechs Männer des Fischereivereins See und Gaster sind von Weitem zu sehen. Vier von ihnen stehen am vergangenen Samstag am Rand des Maseltrangerbaches, Präsident Christian Rudel und Vorstandsmitglied Roland Eberhard knietief im Wasser. Eberhard hält einen Kescher in der Hand, Rudel ebenfalls, aber seiner ist mit einem Stromkabel versehen. «Mit dieser Anode geben wir einen leichten Stromstoss ins Wasser und betäuben die Fische ganz kurz, um sie abzufischen», erklärt Rudel.