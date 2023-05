Felssturz am Bergli Glarus: Gebiet bleibt gesperrt

Am Stadtglarner Haushügel Bergli sind am späten Freitagabend rund 500 bis 1000 Kubikmeter Gestein abgebrochen und haben eine kleine Schneise in den Wald geschlagen. Verletzt wurde niemand, auch Häuser wurden keine beschädigt. Das Anrissgebiet oberhalb der Garage Röschmann ist grosszügig abgesperrt.