Für Fans von Morcheln ist es ein erfreuliches Ausnahmejahr

Heftige Schauer, rasche Aufheiterungen und recht kühl – das hat dem Pilzwachstum einen kräftigen Schub verliehen. Günstig war das Aprilwetter insbesondere für einen der begehrtesten Speisepilze: für die Morchel. «Heuer ist ein sensationelles Morcheljahr», sagt Elvira Zogg. Die diplomierte Pilzfachfrau arbeitet seit bald 30 Jahren als Pilzkontrolleurin in Chur. Doch derartige Mengen an Morcheln habe sie in all den Jahrzehnten nicht gesehen. «Die nasskalte Witterung im April war wohl ideal für die Pilze», sagt sie.