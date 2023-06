Mürtschenalp: Wolf reisst zwei Schafe

Am Mittwoch sind auf der Mürtschenalp in Glarus Nord zwei Schafe von einem Wolf gerissen worden. Das meldete der Kanton Glarus am Freitag. Die beiden Schafe seien in einer geschützten Herde gewesen. Laut Kanton handelt es sich um die ersten Glarner Nutztiere, die in diesem Jahr von einem Wolf getötet wurden.