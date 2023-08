Schwanden: Zwei Drittel des losen Materials liegen noch oben am Berg

Gut 24 Stunden nach dem Losbrechen des Erdrutsches in der Wagenrunse in Schwanden am Dienstagabend hat die Gemeinde am Mittwochabend zum dritten Mal über den Stand der Dinge informiert. Der Erdrutsch ist immer noch im Gang. Aus dem Abbruchgebiet fliessen Material und vor allem auch viel Wasser den Hang hinunter. Und der Schuttkegel unten im Dorf breitet sich aus.