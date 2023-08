Neues Wolfsrudel bei Poschiavo und Wolfsnachwuchs im Beveringebiet

Am Freitag konnte die Neubildung eines Wolfsrudels auf Gemeindegebiet von Poschiavo bestätigt werden. Laut einer Mitteilung des Bündner Amts für Jagd und Fischerei beobachtete die örtliche Wildhut vier Wolfswelpen. Die Beobachtung bestätigt die Bildung eines neuen Rudels, das als Rügiul-Rudel bezeichnet wird. Es ist die bislang achte nachgewiesene Reproduktion in diesem Sommer in Graubünden, sagte Arno Puorger, Akademischer Mitarbeiter Grossraubtiere, im kantonalen Amt für Jagd und Fischerei, auf Anfrage. Insgesamt leben in Graubünden derzeit zwölf Wolfsrudel.