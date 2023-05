Der professionell startende Bruchpilot

Man kann ihn dazu getrost über die Hand krabbeln lassen: Er beisst nicht, sticht nicht und ist so harmlos, wie er aussieht. Nur die Wiederhäkchen an seinen Beinen kitzeln. Mit ihrer Hilfe kann sich der Käfer fast überall festhalten. Wer einen Maikäfer beobachtet, entdeckt Faszinierendes. Zum Beispiel die fein gefiederten Fühler. Diese sitzen links und rechts am Kopf und sind ein ausgezeichnetes Riechorgan. Fächern Maikäfer die Fühler-Lamellen auf, filtern sie damit Duftstoffe aus der Luft. Wie uns der Duft von frischgebackenem Brot zur Bäckerei lockt, folgen Männchen dem Geruch von angebissenen Blättern zu Laubbäumen. So finden sie die dort fressenden Weibchen. Diese unsichtbare Duftspur funktioniert über mehrere Hundert Meter. Maikäfer sind also wahre «Spürhunde».