Die Bündner Umweltverbände vermissen Mut und Visionen

Am Montag hat die Stadt Chur ihre Klima- und Energiestrategie für die kommenden Jahre vorgestellt (Ausgabe vom Dienstag). Bis zu 150 Millionen Franken will es sich die Stadt kosten lassen, die Verwaltung bis ins Jahr 2040 und ganz Chur zehn Jahre später auf netto null Emissionen zu bringen. In seiner nächsten Sitzung vom 9. September wird sich der Gemeinderat mit dem Papier befassen.