Kraniche machen seltenen Zwischenhalt im Kaltbrunner Riet

In den Monaten Oktober und November findet der herbstliche Kranichzug statt. In Fennoskandien brütende Vögel ziehen hauptsächlich in südwestlicher Richtung nach Frankreich und Spanien oder nach Süden in Richtung Ungarn. Auf diesen beiden Zugrouten sind derzeit rund 200'000 Kraniche unterwegs. Die Schweiz liegt abseits dieser Hauptachsen der Migration. Deshalb erscheinen in unserem Land nur wenige Exemplare.