Auf dem Weissfluhjoch werden Insekten für die Wissenschaft eingefangen

Vor knapp einem Monat wurde auf dem Davoser Weissfluhjoch eine aussergewöhnliche Falle installiert. Wie es in einer Mitteilung vom Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) heisst, wurde die Falle am selben Ort aufgestellt, wo im Winter Schneedaten erhoben werden. Mit 2536 Metern über dem Meeresspiegel ist es vermutlich die höchstgelegene Insektenfalle des Projekts Insect-RBA, so das Institut.