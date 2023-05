Der Umgang mit der Trockenheit muss noch geübt werden

Der letzte Winter bleibt als Ausnahmewinter im negativen Sinn in Erinnerung: fast kein Schneefall, geschlossene Transportanlagen in den Skigebieten, schmale Kunstschneepisten. Die Befürchtung, dem niederschlagsarmen Winter könnte ein trockener Frühling und ein Wassermangel folgen, trat aber nicht ein. «Das Wasserdefizit in der Nordschweiz konnte sich erholen», sagt Massimiliano Zappa von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) auf Anfrage von Radio Südostschweiz. «Der Regen der letzten fünf, sechs Wochen war teilweise ergiebig, aber nicht extrem.» Im Süden der Schweiz, im Tessin und im Engadin, gebe es noch immer ein Wasserdefizit – allerdings müsse deswegen nicht mit Engpässen für die Bevölkerung und die Landwirtschaft gerechnet werden, so Zappa.