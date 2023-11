Kanton St.Gallen möchte ganzes Calfeisental-Rudel eliminieren

von Michael Kohler

Die Anzahl Wölfe hat in der Schweiz stark zugenommen. Deshalb können gemäss der neuen eidgenössischen Jagdverordnung, die am Freitag, 1. Dezember, offiziell in Kraft tritt, neu auch ganze Wolfsrudel eliminiert werden, die Probleme machen. Wie der Kanton St. Gallen nun über die Staatskanzlei verlauten lässt, verfolge man das Ziel, «scheue Wölfe zu haben und nur jene Wölfe zu dulden, welche sich unproblematisch verhalten und Herdenschutzmassnahmen akzeptieren».