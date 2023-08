Hannes Jenny: «Ohne Halsbandschnäpper wäre ich wohl Tierpräparator geworden»

Es lässt sich kaum in wenigen Sätzen zusammenfassen, was Hannes Jenny während seines Berufslebens alles mitgeprägt hat. Zu umfangreich sind die Forschungsprojekte, Aufträge und Arbeiten, die der Wildbiologe und passionierte Ornithologe fürs Jagdinspektorat, fürs Bündner Naturmuseum und für kantonale Stellen wie das Amt für Umwelt in Angriff genommen hat.