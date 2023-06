Jugendliche tauchen in die Welt der Europapolitik ein

Etwas mehr als 100 junge Menschen haben sich an diesem Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr im Calvensaal an der Ottostrasse 24 in Chur versammelt. Sie alle werden sich in den folgenden zwei Stunden mit europapolitischen Themen befassen. Der Jugendanlass wird vom Kanton Graubünden und der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) veranstaltet.