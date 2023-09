Giovanni Netzer: «Es braucht etwas Schönes auf einem Pass» 

Kurz vor dem Abriss des roten Turms auf dem Julierpass, der in den nächsten Wochen wie geplant stattfindet, hat der Gründer und Intendant des Kulturfestivals Origen ein neues Bauvorhaben angekündigt. An gleicher Stelle soll das 55 Meter hohe «Ospizio» entstehen, das neben Theater auch Bewirtung und Übernachtungsmöglichkeiten bieten will. Im Interview nimmt er Stellung zu den vielen Fragen, die das aufwirft.