Steuern für Zweitwohnungen sollen weg: Graubünden droht ein Millionenloch

Rund 80’000 Zweitwohnungen gibt es in Graubünden. Damit gehört jede dritte Wohnung im Kanton nicht den Einheimischen. Allerdings steuern die Besitzerinnen und Besitzer der Ferienwohnungen auch finanziell etwas bei: Allein an Steuern sind es jährlich 72 Millionen Franken, wie die Steuerverwaltung Graubünden schätzt. 42 Millionen fliessen demnach in die Kasse des Kantons, 30 weitere Millionen Franken an die Gemeinden. Gerade in den Gemeinden mit einem hohen Anteil an Zweitwohnungen fallen diese Gelder ins Gewicht.