12-Jähriger prallt mit E-Scooter in Auto und bricht sich das Bein

Der 12-jährige Junge überquerte um 17.40 Uhr mit seinem E-Scooter die Via Nova. Wie es in der Meldung der Kantonspolizei Graubünden heisst, fuhr er zwischen einem Auto und zwei Töffs hindurch, die aufgrund einer Baustelle angehalten hatten. Anschliessend kollidierte er mit einem Auto, das von rechts kam und in Richtung Bonaduz fuhr. Der Junge wurde zu Boden geschleudert und brach sich dabei sein rechtes Bein.

Die Rettung Chur leistete Erste Hilfe und überführte ihn ins Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände, die zu diesem Unfall führten. (red)

