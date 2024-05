Unbekannter fährt in Chur 16-jährigen Vespafahrer an und verschwindet

Der Unfall ereignete sich laut Leserreporterin gegen 11.50 Uhr in Chur. Die Stadtpolizei Chur bestätigte am Samstag auf Anfrage einen Vorfall auf der Ringstrasse. Ein 16-jähriger Töfffahrer sei in Richtung Tittwiesenstrasse unterwegs gewesen. Auf der Höhe Aspermontstrasse sei er mit einem von rechts kommenden Auto kollidiert. «Der Autofahrer entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle», so die Polizei. Die Leserreporterin sagt, die unbekannte Autofahrerin oder der unbekannte Autofahrer habe den 16-Jährigen einfach liegengelassen und sei geflüchtet. Beim Auto handle es sich laut der Leserreportein wahrscheinlich um einen BMW.

Verletzt wurde der 16-jährige Vespafahrer bei dem Unfall nicht. «Es entstand lediglich Sachschaden», so die Stadtpolizei. Sie suche nun nach dem Lenker des Autos und ermittle den genauen Unfallhergang. (red)