Schweizer Wandernacht mit 20 Wanderungen in der Südostschweiz

In der Regel finden Wanderungen tagsüber statt, aber nicht an der 18. Schweizer Wandernacht. Am Wochenende vom 20. und 21. Juli ist die Auswahl an Wanderungen in diesem Jahr so gross wie nie zuvor. Alleine in der Südostschweiz gibt es 20 Wanderungen, die je nach Schwierigkeitsgrad für routinierte Wanderfans oder auch für Familien geeignet sind.