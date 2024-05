Festival der Natur: Ein Besuch bei den Wanderziegen

Das Festival der Natur verfolge das Ziel, auf die auch in der Schweiz abnehmende Artenvielfalt aufmerksam zu machen. «Ich nehme die Leute hinaus in die Natur und möchte sie dazu animieren, die Natur und ihre Vielfalt zu entdecken. Denn die Natur braucht mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung, da auch in der Schweiz die Biodiversität bedroht ist», wird Hunziker zitiert. Schliesslich seien die Hälfte der Lebensräume und ein Drittel der Arten in der Schweiz bedroht.