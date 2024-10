Ein Blick hinter die Kulissen des Bündner Naturmuseums

Am Sonntag, 27. Oktober, öffnet das Bündner Naturmuseum in Chur die Türen zur Museumssammlung, wie es in einer Mitteilung heisst. Schweizweit gewähren Museen und botanische Gärten einen Einblick hinter die Kulissen. Von 10 bis 17 Uhr werden im Bündner Naturmuseum Sammlungsführungen angeboten und Arbeiten an Pflanzenbelegen, sogenannte Herbarien, in den Ausstellungsräumen präsentiert. Dabei können Besucher ihre Fragen stellen. In einem Film des Museums wird die Ausstellung, das Präparatorium und die Sammlung präsentiert.